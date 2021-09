L'ultras no vax imbarazza il centrodestra bolognese

Cambi di casacche e giri di valzer tra un partito e l’altro. Esponenti no vax ed endorsement imbarazzanti. La liste per le elezioni amministrative a Bologna del 3-4 ottobre prossimi sono particolarmente variegate. (...) Anche FdI ha fatto una massiccia “campagna acquisti”, spesso ai danni degli alleati Lega e Forza Italia. Nella sua lista è arrivato il consigliere comunale Umberto Bosco che, fino a pochi giorni fa, era iscritto al Carroccio, in cui militava da 16 anni. Bosco aveva sparato a zero contro alcuni estremisti di destra in lista con la Lega. Lista da cui, a sorpresa, è stato depennato per poi essere eliminato da tutte le chat whatsapp del partito, come ha raccontato lui stesso.

Si rifugia in casa di FdI anche Elena Foresti, ex grillina uscita dal Movimento appena pochi mesi fa, mentre per il quartiere Santo Stefano arriva Daniele Carella ex di Forza Italia. La coalizione di centrodestra sosterrà, a Bologna, il candidato sindaco Fabio Battistini e per lui è già arrivato un primo endorsement imbarazzante. In occasione della recente manifestazione organizzata dal movimento “UnaBolognachecambia”, sul palco di piazza Galvani, a sostegno del candidato, c’era anche Selene Ticchi. L’ex militante di Forza Nuova, ora nella Rete dei Patrioti-Movimento Nazionale, è divenuta celebre un paio d’anni fa per essersi presentata a Predappio indossando una maglietta con la scritta ” Auschwitzland” che imitava il logo della Disney e riproduceva l’immagine dell’ingresso del campo di sterminio. Ticchi, per questo motivo, è stata condannata dalla Procura di Forlì a 4 mesi di reclusione, convertiti in 9.050 euro di multa, per violazione della legge Mancino contro le discriminazioni razziali. Ora Ticchi è diventata un’agguerritissima “No Green Pass” ed è la voce del movimento “UnaBolognachecambia” che sostiene Battistini ed esprimerà tre candidati al consiglio comunale: Athena Marchesi e Cristiano De Martino nelle liste della Lega e Giorgia Campana per Fratelli d’Italia. Uno scivolone per Battistini che, informato dei trascorsi di Ticchi, ha commentato: “Lo scopro adesso”. L’aspirante sindaco, però, ha ribadito: “Sono vicino a questo movimento e c’è unità di intenti”.

FONTE: Il Fatto Quotidiano