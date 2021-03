Ricordando Giuseppe Ciarrapico ed i suoi manifesti beffa contro Gianfranco Fini nel secondo anniversario della morte

Andava oltre la vita, in una domenica 14 aprile di primavera, nella clinica Quisisana, Giuseppe Ciarrapico: era gravemente malato da tempo. Classe 1934, dal 2008 al 2013 senatore per il Popolo della Libertà, Ciarrapico è stato imprenditore, nella sanità, nell'editoria, e presidente della As Roma tra il 1991 e il 1993. Era detto il Re delle acque minerali, in quanto proprietario delle terme di Fiuggi.

Dichiaratamente simpatizzante della destra, con la sua casa editrice Ciarrapico Editore diede vita ad una collana culturale denominata Biblioteca della cultura della destra con testi importanti tra cui l'opera omnia di Robert Brasillach, (di cui leggo e conservo una copia, dono di mio nonno materno) ed autore dei manifesti beffa nei confronti di Gianfranco Fini, come scriveva Ugo Maria Tassinari su questo blog più di 8 anni fa, in un interessante articolo che riportiamo per intero.

Alla fine era stato Storace a svelare il mistero sull'organizzatore della beffa anti-Fini, con quei manifesti che avevano tappezzato Roma nell'ottobre del 2007. Raffiguravano il leader di Alleanza nazionale che faceva il saluto romano "una garanzia ideale e politica"