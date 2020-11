Ricordando Ciccio Franco leader dei boia chi molla e missino fuori dal coro

A soli 61 anni, il 16 novembre del 1991 andava oltre Ciccio Franco, sindacalista rivoluzionario, senatore del Movimento Sociale Italiano, leader della rivolta dei boia chi molla a Reggio insieme al marchese Fefè De Zerbi, stroncato da un ictus. Nel ventinovesimo anniversario della sua scomparsa, vogliamo ricordare la figura del leader dei boia chi molla e missino fuori dal coro, pubblicando le pagine a lui dedicate del libro del collega Giorgio Ballario Fuori dal Coro, di cui consigliamo una attenta ed approfondita lettura, edito da Eclettica Edizioni.