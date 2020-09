Un forzanovista con la Ceccardi? Sai che novità

E' uno scandalo a scoppio ritardato quello che denuncia oggi il Pd toscano, turbato dal sostegno espresso dal leader di Forza Nuova, Roberto Fiore per Nicola Sisi, un senese candidato in una lista civica del cartello di centrodestra a sostegno della leghista Ceccardi per la presidenza della Regione.Una scoperta dell'acqua calda. Era già successa ammuina venti giorni fa per un esplicito endorsement forzanovista di Nicola Sisi. E prontamente la lista Toscana Civica per il cambiamento, aveva preso le distanze dalle sue affermazioni in tema di sicurezza.Il candidato alle regionali nella circoscrizione di Siena, parlando del “crescente problema della sicurezza nelle nostre città”, aveva citato come esempio le modalità proposte dal partito politico Forza Nuova, per parlare di integrazione tra sicurezza, educazione dei giovani, volontariato e civismo.“L’unica realtà politica – dice Sisi – che si fa promotrice di una sicurezza partecipata e a base volontaria è quella di Forza Nuova che con le sue “passeggiate” mi sembra che cerchi di sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sul problema della micro-criminalità”.