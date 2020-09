Per Enzo Erra le quattro giornate di Napoli non ci furono

(G.p) Secondo la storiografia ufficiale, le quattro giornate di Napoli di cui oggi si festeggia il settantacinquesimo anniversario ( 27-30 settembre) furono un episodio storico di insurrezione popolare avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale attraverso le quale, i civili con l'apporto di militari fedeli al regno del Sud, riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche.

Un libro in cui l'autore si domanda se davvero Napoli insorse contro i nazisti nel 1943 e se ci furono le 4 giornate raccontate dalla storia resistenziale ed esaltate in seguito dal cinema?

I pochi morti tra i "resistenti" e tra i militari dell'esercito tedesco dimostrano, senza ombra di dubbio alcuno, la marginalità degli scontri a Napoli nel quadro generale della seconda guerra mondiale, come afferma il collega Fabrizio Carloni, storica firma del quotidiano Il Roma, dipingendo una realtà differente da quella tramandata dalla storiografia post bellica sui libri di scuola e non solo.