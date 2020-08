Ricordando Giacinto Auriti e la sua feconda intuizione della moneta di popolo

Oggi 11 agosto 2020 ricorre il quattordicesimo anniversario della scomparsa del professore Giacinto Auriti, giurista, fondatore della cosiddetta scuola del diritto di Teramo e co-fondatore della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo, saggista, e politico italiano.

Nel corso della sua carriera accademica, ha insegnato diritto internazionale, diritto privato comparato, teoria generale del diritto; è stato inoltre autore di importanti testi di diritto della navigazione.

Nell’ultimo periodo della sua vita, il professore Auriti sostenne che l’emissione di moneta senza riserve e titoli di stato a garanzia per la realizzazione di opere pubbliche non creerebbe inflazione in quanto corrisposto da un eguale aumento della ricchezza reale, e che le banche centrali ricaverebbero profitti indebiti dal signoraggio sulla carta moneta, dando origine, in questo modo, al debito pubblico.

In qualità di segretario generale del Sindacato Anti Usura, conduce una serie di clamorose iniziative come per esempio la richiesta fatta al Tribunale di Roma di dichiarare la moneta, all’atto dell’emissione, di proprietà dei cittadini italiani, ed illegittimo l’attuale sistema dell’emissione monetaria, che trasforma la Banca Centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari. In seguito due progetti di legge, il n 1282 dell’undici gennaio 1995, presentato dal senatore Luigi Natali ed il n 1889 dell’ undici febbraio del 1997 dal senatore Antonino Monteleone, entrambi di Alleanza Nazionale.