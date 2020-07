Pugno di ferro per Castellino e Nardulli: 5 anni e mezzo

Si è concluso da poco il processo al tribunale di Roma per i fatti del Verano con una condanna severa per i due imputati. La Corte ha classificato la lite tra i manifestanti neofascisti che celebravano l'anniversario di Acca Larentia e due collaboratori dell'Espresso come rapina aggravata. A uno dei due infatti era stato sottratto il cellulare per controllare e cancellare le foto, ritenute non autorizzate dagli organizzatori della cerimonia. La procura aveva chiesto 6 anni per i responsabili di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e della Comunità di Avanguardia, Vincenzo Nardulli. Minimo lo sconto: 5 anni e mezzo.Commentando a caldo lasentenza Giuliano castellino ha ricordato il coinvolgimento del Pm nello scandalo Palamara: "Siamo stati gli unici a combattere il lockdown. Se pensano di piegarci con questa sentenza si sbagliano. Combattere è un destino. Non ci piegheranno"