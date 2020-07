Anche l'omaggio a El Alamein viola gli standard di Facebook

Anche il ricordo di El Alamein viola gli standard’ di Facebook. In queste ore stanno arrivando infatti decine di segnalazioni da parte di utenti del social network, i cui account sono stati bloccati per aver postato il cippo della battaglia, con su scritto "Mancò la fortuna, non il coraggio". Tra questi lo scrittore giornalista Roberto Alfatti Appetiti, commissario di Fratelli d’Italia Avezzano.

"Ho semplicemente postato la foto della targa di El Alamein in occasione dell’anniversario dello scoppio della prima battaglia (1 luglio 1942) - racconta Alfatti e pochi minuti dopo mi è arrivata la notifica da parte di Facebook in cui mi è stata comunicata la sospensione dell’account per 24 ore. La motivazione: ’Il tuo post viola i nostri standard della community in materia di persone e organizzazioni pericolose. Sono rimasto senza parole".