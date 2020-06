Roma, la polizia ordina lo sgombero della sede nazionale di CasaPound

CasaPound dovrà liberare lo stabile occupato in via Napoleone III, all'Esquilino. A comunicarlo ai militanti del movimento politico della tartaruga frecciata presenti in loco sono stati i poliziotti. Ad agosto scorso, su disposizione del sindaco di Roma, Virginia Raggi, esponente di primo piano del Movimento Cinque Stelle, era stata rimossa la scritta dal palazzo.

Ad esultare per lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dai militanti del movimento politico guidato da Simone Di Stefano in nome di una ristabilita legalità è Laura Castelli, vice ministro dell'economia e delle Finanze.