Ricordando Teodoro Buontempo nel settimo anniversario della sua scomparsa

(G.p) Sono passati sette anni dalla scomparsa di

, storico punto di riferimento della destra romana, leader naturale, sempre in prima fila nel Movimento Sociale Italiano, in Alleanza Nazionale, infine ne la Destra, partito che ha fondato insieme a Francesco Storace.

Il collega Alessandro Alberti, autore di Radio Alternative, la destra che comunicava via etere, un interessante libro sul mondo delle radio alternative di "destra" ci traccia un suo personale ricordo dell'uomo e del politico Buontempo, che va ricordato anche per essere stato nei primi anni 70 animatore di Radio Alternativa, storica emittente radiofonica romana vicina al Movimento Sociale Italiano.