Manifestazione all'ambasciata Usa: libertà per Chico Forti

Riceviamo e pubblichiamo

Lui è il nostro connazionale Enrico Forti. Da ben 20 anni rinchiuso nelle patrie galere americane, condannato ad un ergastolo senza fine pena. La storia bene o male la conosciamo tutti grazie anche a dei servizi molto ben ricostruiti passati su reti nazionali. Chico Forti fu accusato di omicidio, ma sappiamo bene che quell'omicidio non fu mai commesso da Enrico, molte sono le testimonianze che potrebbero scagionarlo ma ci fu un depistaggio della polizia americana in accordo con gran parte della giuria per condannare a forza quest'uomo, ci sono numerosi test, nonché molte circostanze che scagionano completamente Chico, ma gli yankee sembra non ne vogliano sentir parlare. Per tale motivo noi come cittadini italiani in primis, organizzeremo una manifestazione sotto l'ambasciata americana. Non ci sono scuse per non partecipare. Lavoro, malattie, famiglia e via discorrendo. Pensate solo minimamente a chi per 20 lunghi anni ha saputo dei propri figli crescere senza poterli vedere. Pensate per un attimo a chi innocente ma costretto a rimanere rinchiuso in un paese che butta la chiave. Chiederemo verità e giustizia per Chico Forti. Chiederemo di farlo anche estradare in Italia se sarà possibile. Quello che succederà succederà. Tenteremo di smuovere anche Gesù Cristo se necessario. A breve ulteriori novità su data orario e luogo. Questa è la battaglia di ognuno di noi!!!! Compatti!!!! Libertà per il nostro Chico Forti!!!!

Simone Crescenzi

Alessandro Di Martino Simone Carabella

Omar Tonani