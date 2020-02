11 febbraio 2010: va oltre Pio Filippani Ronconi. Fu guerriero e Maestro

Fu coinvolto nelle inchieste sulla strategia della tensione perché intervenne al celebre convegno del maggio 1965 al Parco dei principi, considerato una sorta di congresso di fondazione del partito del golpe. E qui in effetti il professore, utilizzato per le sue competenze linguistiche come traduttore e decodificatore da apparati governativi, offrì un importante contributo sul modello di organizzazione civile con compiti di controinsorgenza, considerato l'ispiratore delle reti di resistenza anticomuniste negli anni della strategia della tensione.

Nella relazione al convegno, organizzato dall'Istituto di studi militari Alberto Pollio, tra le altre cose, Filippani-Ronconi configurava una scenario di "guerra non ortodossa" rispetto alle forze di un nemico che, secondo lui, si erano "già impadronite di buona parte dei centri di governo del nostro Paese", con l'impiego di giovani terroristi, organizzati in cellule compartimentate "A un terzo livello, molto più qualificato e professionalmente specializzato, dovrebbero costituirsi – in pieno anonimato sin d’adesso – nuclei scelti di pochissime unità, addestrati a compiti di controterrore e di «rotture» eventuali dei punti di precario equilibrio, in modo da determinare una diversa costellazione di forze al potere. Questi nuclei, possibilmente l’un l’altro ignoti, ma ben coordinati da un comitato direttivo, potrebbero essere composti in parte da quei giovani che attualmente esauriscono sterilmente le loro energie, il loro tempo e, peggio ancora, il loro anonimato, in nobili imprese dimostrative, che non riescono a scuotere l’indifferenza della massa di fronte al deteriorarsi della situazione nazionale".

Il programma strategico di lotta al comunismo con ogni mezzo, enunciato dal prof. Filippani Ronconi durante il convegno, comportava una suddivisione in livelli di intervento in evidente parallelismo con quella che sarà, un paio di anni dopo, l’organizzazione dei Nuclei di Difesa dello Stato. Infatti, il "secondo livello" teorizzato dal professore, e cioè l’area di sostegno e di promozione in favore delle Forze Armate e della loro azione in difesa dello Stato, costituita da associazioni combattentistiche, d’armi e sportive, da impegnarsi in manifestazioni ufficiali, corrisponde perfettamente a quel livello di base sotto-ordinato ai Nuclei, denominato dal colonnello Amos Spiazzi Organizzazione di Supporto e di Propaganda e finalizzato a creare una rete di appoggio e di sostegno morale intorno alle Forze Armate e ai valori da esse rappresentati a fronte dell’azione disgregatrice, sovversiva e in favore del nemico, della sinistra.

Un ulteriore coinvolgimento giudiziario di Filippani Ronconi fu causato dal fatto che Delfo Zorzi, latitante accusato di strage (ma infine assolto), aveva seguito i suoi corsi universitari all'Istituto Universitario Orientale di Napoli e aveva dato con lui l'esame di sanscrito. Anche in questo caso il proscioglimento da ogni accusa fu pieno e senza conseguenze.