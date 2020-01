Vergogna a Milano: si sente puzza di pesce, avete il ponte crollato

Dopo Superga e l'Heysel, al repertorio dell'infamia calcistica si aggiunge il ponte Morandi, con i cori dei tifosi milanisti che colpiscono così al cuore sanguinante gli avversari della Sampdoria, modificando il solito coro contro i tifosi blucerchiati: “Si sente puzza di pesce, avete il mare inquinato, bas**do blucerchiato.” Un coro becero che ormai non fa neanche più notizia e che da sempre non è identificato come discriminazione territoriale. Il coro, però, ha preso poi un tono molto più macabro e vergognoso. Dal secondo anello verde occupato dai tifosi milanisti si è sentito a più riprese una nuova variante del coro: “Si sente puzza di pesce, avete il ponte crollato...”. Il riferimento è chiaramente al crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. Scherzare su una tragedia del genere va molto oltre allo sfottò. Alcune settimane fa un tifoso blucerchiato che durante la sfida tra Sampdoria e Torino aveva mimato il gesto di un'aereo (in riferimento al disastro di Superga) ha subito un daspo immediato. Sui social nelle ore successive alla partita è scoppiato un altro polverone. L'amministratore di una pagina facebook da quasi mezzo milione di iscritti (La vita a 30 anni) ha deciso di rincarare la dose: “Non costringetemi ad arrivare a Genova e sputare per terra che poi cadono ponti e si allaga quella regione di m**da per una settimana”. Il commento è stato oscurato.