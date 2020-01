Faccetta nera grazie al regista Mario Salieri diventa un film porno

Adesso Benito Mussolini arriva anche in camera daletto. Visto che del fascismo e del rischio di un suo ritorno si parla quotidianamente il regista e produttore Mario Salieri ha scelto il Ventennio per ambientarci il suo ultimo film porno.Insomma, se per Mussolini c'è ancora tutto questo interesse perché non approfittarne. Basta scegliere un titolo accattivante ed evocativo come Facetta Nera scegliere bene una provocante e seducente protagonista èd infine mettere l'inconfondibile testa di Mussolini sulla locandina.Il film, che non ha alcuna etichetta o orientamento politico, ed usa il titolo di una canzone solo per evidenziare il periodo storico, è gia disponibile in rete.Il film è ambientato a Napoli e racconta il contrasto tra un potente gerarca ed un giovane militante fascista, che abitano nello stesso palazzo.Approfittando della partenza del gerarca per l'Abissina il giovanr cerca in tutti modi di attirare le attenzioni della moglie coinvolgrndo pure l'anziana suocera.