Ricordando Carlo Maria Maggi,ordinovista,ergastolano,medico dei poveri nel primo anniversario della sua scomparsa

Lo scorso 26 dicembre Carlo Maria Maggi andava oltre. Dopo soli tre giorni avrebbe compiuto 84 anni. Leader veneto del Centro studi Ordine Nuovo, rientrò nel Movimento Sociale Italiano con la maggioranza rautiana alla vigilia della strage di piazza Fontana. Coinvolto nelle numerose inchieste giudiziarie contro Ordine Nuovo veneto, che era infiltrato dai servizi segreti americani, fu condannato nel processo per la strage di Peteano per reato associativo. Figura centrale nell'ultima inchiesta sulla stagione delle stragi, alla lotteria dei processi finì assolto per piazza Fontana e per la strage alla Questura di Milano, condannato per piazza della Loggia.

Lo ricordiamo con un breve testo di Maurizio Murelli, pubblicato due anno fa in occasione della sentenza di Cassazione per Brescia. Il ricordo contiene un errore: Carlo Maria Maggi non era primario ospedaliero, ma era il medico condotto della Giudecca. Quartiere popolare, dalle pessime condizioni igieniche e ambientali. E lui fu generosissimo medico dei poveri...