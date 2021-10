23 ottobre 1976: gli scontri per il carovita infiammano Roma

"(L'originalità dei temi trattati nelle mie canzoni) - racconta Massimo Morsello a Federico Goglio in Frammenti di Cuore - è dovuta essenzialmente alla mia militanza politica: tutto ciò che apparteneva a quella sfera io l’ho trasferito in musica. Già durante la prima settimana del mio impegno politico, ad esempio, partecipai a dei disordini di piazza contro le forze dell’ordine e la sera stessa, dopo essere tornato a casa, scrissi tutta d’un fiato “Il battesimo del fuoco”. Mi sembrava un modo questo per fermare quei momenti intensi, belli, per dar loro un senso che fosse una chiave emotiva trasferibile anche agli altri".